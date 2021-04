"Un'altra promessa mancata da LBC: la riqualificazione dell'Ex Garage Ruspi, manifesto di propaganda dell'amministrazione di Coletta". E' l'accusa che arriva dall'esponente di Fratelli d'Italia Andrea Chiarato.

"L'immobile nato nel 1938 è stato acquistato dal Comune nel 2007 con i fondi concessi dal Ministero dell'economia e sarebbe dovuto divenire un polo espositivo e culturale. L'edificio, situato al centro della città e dichiarato dal Ministero "immobile di interesse culturale" appare oggi fatiscente e pericolante. Ma perché se il progetto è pronto dal 2018 e i lavori sono stati affidati all'impresa aggiudicataria a settembre 2020? Dal fronte comunale nessuna informazione o notizia a riguardo.

Dopo quasi un decennio dall'aggiudicazione del concorso di progettazione per la riqualificazione del sito, vinto dall'Arch. Luciano Cupelloni, l'amministrazione di Coletta, il 9 luglio 2018 finalmente presentava il progetto volto a ridare lustro e utilità culturale alla vecchia autorimessa del '38. All'epoca, Coletta dichiarava di affidare la gara e realizzare l'intervento entro la fine del 2019.

Ebbene, siamo ad aprile 2021, quasi alla fine del mandato di LBC, e l'Ex Garage Ruspi è ridotto peggio di come lo avevamo lasciato. Se non altro, infatti, la precedente amministrazione lasciava ospitare esposizioni e organizzare mostre ad opera della Casa dell'architettura di Latina. Oggi, invece, l'immobile è totalmente abbandonato all'usura del tempo. Ed infatti, nonostante la presentazione fatta nel 2018 e le promesse di intervento entro il 2019, solo il 31 gennaio 2020 il Comune apriva la

procedura per l'affidamento dei lavori, aggiudicati dalle imprese Edifcanda srl e Geogrimp srl con determinazione di settembre 2020.

Oggi però, dopo 7 mesi, è ancora tutto fermo. Il RUP (Responsabile unico del procedimento) nominato dal Comune e dipendente dell'Ente, Ing. Luciana D'Ascanio, non ha ancora provveduto a nominare un Direttore dei Lavori con l'unica evidente conseguenza di paralizzare, ancora una volta, la realizzazione di un progetto destinato a riqualificare un'area di interesse culturale sita nel cuore della città".