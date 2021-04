Primo giorno di vaccini nei locali del teatro della parrocchia San Francesco, dove da questa mattina sono iniziate le somministrazioni del farmaco AstraZeneca. Circa 120 i prenotati per riceve la prima dose del prodotto anglo-svedese che proprio ieri sera è stato raccomandato dal Ministero della Salute per gli over 60. All'inaugurazione del nuovo centro vaccinale di via dei Cappuccini, oltre al direttore generale Asl e al responsabile della campagna vaccinale provinciale, sono intervenuti il Vescovo di Latina e tutte le maggiori istituzioni: Prefetto, Questore, Sindaco.

La struttura è stata messa a disposizione dal dottor Enzo De Amicis e da padre Giovanni Ferri. Nei locali di via Veneto, dove fino a ieri veniva somministrato l'AstraZeneca, dal 12 aprile traslocheranno le vaccinazioni Pfizer (finora effettuate presso l'ospedale Goretti).