Continuano i dubbi sulla vendita di un terreno di proprietà comunale in zona Monte Orlando. A sollevare le perplessità, il neo movimento "Orizzonti per Gaeta", che in una nota recente ha contestato la vendita al privato piuttosto che all'Ente Parco, considerato la localizzazione del sito. «Il terreno di circa 5000 metri quadri – hanno dichiarato - dopo l'abbattimento di quelle opere illegittime, ha assunto particolare importanza per la fauna avicola.

L'area, subito dopo l'insediamento della amministrazione Mitrano, è stata concessa in affitto per pochi euro all'anno ed il facoltoso affittuario ne ha fatto una vera e propria oasi naturalistica con ricca vegetazione. Sembra che proprio quest'area stia per essere venduta ad un privato. Non entriamo nella legittimità della operazione – hanno continuato a dichiarare - ma ci chiediamo se non sia il caso che l'amministrazione, se non lo avesse già fatto, prenda contatti con l'Ente Parco, ai confini del quale è situata l'area, e possa offrire a questi l'acquisto o la concessione del sito. E ci chiediamo ancora se l'Ente Parco possa essere a conoscenza della vendita e se non possa, anche autonomamente, in virtù della contiguità territoriale e della particolarità del luogo, evitare che l'area finisca in mano di privati».

Il sito al centro delle contestazioni, già lo scorso febbraio in occasione dell'ultimo consiglio comunale, sarebbe dovuto passare proprio al voto dei consiglieri per la proposta di alienazione e successiva procedura pubblica. Ma per altre questioni, il punto all'ordine del giorno sarebbe stato poi ritirato. Resta comunque la proposta da parte dell'assessore con delega al patrimonio comunale Angelo Magliozzi, che ha confermato la volontà di avviare una manifestazione d'interesse, per l'acquisizione dell'area.

«L'ipotesi di una proposta per la pubblicazione di una manifestazione di interesse resta – ha dichiarato l'assessore – ciò che è emerso su una potenziale vendita diretta è quanto mai sbagliato. Confermo la volontà di avviare una procedura pubblica per la vendita dell'area in oggetto, ma qualora dovessimo andare avanti con il procedimento, ci saranno particolari vincoli che il futuro acquirente dovrà rispettare».