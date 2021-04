I nuovi convogli, progettati con tecnologie di ultima generazione, ecosostenibili e spaziosi, permettono di ridurre i consumi del 30% rispetto ai treni precedenti e sono composti per il 97% di materiale riciclabile. Dotati di doppio piano, i nuovi treni possono ospitare fino a 1.400 persone, con oltre 700 sedute nella composizione più lunga, e al loro interno è possibile trasportare fino a 18 biciclette. Inoltre, partita anche nel Lazio l'iniziativa "Snack on board" con la presenza di distributori automatici su alcuni convogli, grazie ai quali sarà possibile acquistare bevande e snack anche sui treni regionali.

Continua il processo di rinnovamento totale della flotta regionale del Lazio. Con i tre nuovi Rock arrivati nelle ultime settimane, in linea con il Contratto di Servizio sottoscritto tra Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Regione Lazio, salgono a sette i nuovi treni in circolazione nella regione. Una flotta che si arricchirà di altri 58 treni Rock, 4 treni 200km/h e 3 treni bimodali che porteranno l'età media dei convogli a 6 anni rinnovando completamente il parco mezzi del Lazio, a testimonianza dei massicci investimenti operati da Trenitalia nel trasporto regionale.

