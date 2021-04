Sono partiti dieci minuti dopo la scorsa mezzanotte, per concludersi alle 3 del prossimo lunedì 12 aprile, i lavori di manutenzione programmata dal Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana, gruppi Ferrovie dello Stato, sulla linea Roma - Napoli via Formia. Per questo, l'intera circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Priverno e Cisterna di Latina.

L'operazione in questione consiste nella demolizione di due vecchi ponti, che saranno sostituiti (tra questi, c'è la struttura di via Bufolareccia a Cisterna di Latina). Un intervento che richiederà per l'appunto un intero fine settimana, e che impone una temporanea sospensione delle tratte.

I treni, diretti e provenienti da Roma, si fermeranno alla stazione di Cisterna di Latina. Chi dovrà proseguire il viaggio verso Latina e le stazioni a seguire, come spiegato dal Comune di Cisterna, dovranno utilizzare i servizi sostituitivi a mezzo bus, organizzati da Trenitalia, disponibili nel parcheggio di via Lombardia, tra la stazione ferroviaria e lo stadio comunale, e raggiungibili a piedi attraverso il sottopassaggio lato binario 4.

I treni regionali della linea Roma-Napoli via Formia verranno in parte dirottati su via Cassino, subendo variazioni di numerazione, di orario, di fermate e con servizio bus tra le stazioni di Caserta e Villa Literno - Aversa.

La restante parte, come giò accennato, si fermerà nelle stazioni di Cisterna o Priverno con l'attivazione del servizio di bus navetta, che sarà organizzato nel seguente modo: da Cisterna a Priverno (e viceversa) senza fermate intermedie;da Cisterna a Priverno (e viceversa) con fermate a Latina e Sezze; da Cisterna a Latina (e viceversa).

Per chi decidesse di raggiungere Cisterna in auto, per poi proseguire in treno verso Roma, il Comune ha dato disponibilità per la sosta gratuita - per i giorni degli interventi - in via delle Province, da cui si può raggiungere la stazione ferroviaria attraverso il sottopassaggio lato stadio comunale.