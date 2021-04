Cittadini, palloncini, maglie verdi e peluche in piazza Roma per dire no alla discarica a La Gogna. Questa mattina in tanti si sono ritrovati in piazza Roma per dire no al progetto della Paguro, alla vigilia della prima conferenza dei servizi sulla richiesta di Via che si terrà oggi alle 11. Una riunione web che sarà chiamata a valutare la proposta della società, che nell'ambito del piano di bonifica del sito inquinato di via Savuto chiede anche di realizzare un deposito per i sovvalli da 660 mila metri cubi. Una proposta irricevibile per il Comune di Aprilia, i comitati e diverse associazioni. Per questo in tanti oggi si sono ritrovati in piazza Roma per una manifestazione simbolica: il comitato La Cogna da borgata a quartiere, il coordinamento dei quartieri, il consorzio Colle dei Pini-Casello 45, i comitati Agroverde, Bellavista, Selciatella e Borgata Agip, fino agli amministratori comunali. Tutti uniti per dire no alla discarica.