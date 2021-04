Ha recitato in 3 film. Filmografia

Ha lavorato con il Teatro Stabile di Genova, il Teatro Stabile di Torino e la Compagnia di Vittorio Gassman. Attore e doppiatore, ha lavorato con il Teatro Stabile di Genova, il Teatro Stabile di Torino e la Compagnia di Vittorio Gassman. Ha prestato la voce al personaggio del quarto acchiappafantasmi Winston Zeddemore, interpretato dall'attore Ernie Hudson, nel film "Ghostbusters II" (1989) e nella serie televisiva a cartoni animati "The Real Ghostbusters" (7 stagioni dal 1986 al 1991).

