Come se non già non bastassero quarantene, assenze in cattedra e una organizzazione di precario equilibrio tenuta in piedi dai dirigenti scolastici, nelle scuole quest'anno sono affiorati vecchi problemi legati alle strutture. Si ripresentano ogni anno ciclicamente, sia perché nonostante i fondi spesi ci vorrebbero milioni di euro per metterle a posto tutte, sia perché su edifici datati tanti sono i settori interconnessi, ambiente, lavoratori pubblici e politiche scolastiche che devono lavorare in sinergia e che spesso segnano il passo oberati di altre incombenze. Tra le situazioni più incresciose c'è sicuramente quella della materna Ciancarelli di Latina Scalo che è chiusa dal 9 dicembre 2020 per problematiche strutturali. I piccoli studenti sono stati trasferiti in quattro aule della Manuzio ma ai genitori era stata data rassicurazione che i lavori sarebbero stati eseguiti e la situazione risolta, ma ad oggi è tutto fermo.

Ecco perché il Coordinatore di Forza Italia per Latina Scalo Mauro Anzalone intende sollevare il problema accendendo i riflettori su una situazione stagnante. "I lavori straordinari di manutenzione – spiega Anzalone - dovevano iniziare a Gennaio, poi Febbraio, poi Marzo ed infine Aprile. Una situazione paradossale e vergognosa per una maggioranza politica che ha sempre inneggiato alla scuola come parte integrante della nostra società. Grazie alla sensibilità della dirigenza scolastica, i piccoli studenti hanno trovato ospitalità presso le scuole medie di via dell'oleandro ma purtroppo, senza spazi verdi e giochi all'aperto, necessari alla loro età, in quanto doveva essere inizialmente una sistemazione per pochi giorni, e invece la situazione diventa sempre più disagiata. Un contesto questo, che oltre ai bambini, sta creando disagi anche ad insegnanti e famiglie".

Altra scuola altro disagio: all'istituto secondario Aldo Manuzio da settembre 2020 i bagni delle ragazze situati al primo piano, sono fuori uso, creando forti disagi fra le adolescenti e solamente grazie alla sensibilità di dirigente ed insegnanti, si è data la possibilità proprio alle ragazze, di utilizzare i servizi igienici delle insegnanti che, a loro volta sono obbligate ad utilizzare i bagni del piano terra. "Due realtà che stanno lasciando il segno nella nostra comunità scolastica – spiega Anzalone - perché se non si curano i luoghi dove i nostri bimbi ed i nostri ragazzi studiano, vuol dire che siamo proprio alla frutta. Come responsabile di Forza Italia di Latina scalo e membro del direttivo comunale, chiederò al capogruppo in consiglio comunale Alessandro Calvi, di inviare alle commissioni competenti, una richiesta urgente per far ripartire subito i lavori perché, le scuole sono i luoghi dove i nostri figli imparano la vita ed è doveroso per chi amministra, metterli nelle condizioni di tornare ad una totale normalità".