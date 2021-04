Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per i Beni Comuni di Latina, nella seduta del 13 aprile 2021, ha esaminato e adottato il Bilancio consuntivo dell'anno 2020. Il Bilancio si è chiuso con un utile di esercizio pari a circa 54.000 euro, a conferma di un trend positivo di crescita che si è registrato nel corso dei tre anni dalla costituzione dell'Azienda.

L'andamento positivo ha consentito di portare avanti tutte le attività necessarie per l'avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta con conseguente beneficio per cittadini in termini di redistribuzioni delle risorse.

Il Bilancio adottato dal CdA nei termini previsti dallo Statuto, adesso verrà trasmesso agli organi comunali competenti per la sua definitiva approvazione.

"Un risultato importante che è la sintesi della corretta gestione aziendale e del rispetto della scadenza statutaria relativa all'adozione del Bilancio di esercizio" ha dichiarato il Presidente del CdA, Gustavo Giorgi.