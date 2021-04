La Direzione Strategica dell'ASL di Latina, per ottenere un'accelerazione della campagna vaccinale, di concerto con la Regione, ha deciso di incrementare, sulla piattaforma informatica di prenotazione, le agende di somministrazione delle dosi del vaccino Astrazeneca, seguendo il percorso che contribuisce alla protezione delle persone e delle comunità.

