Nasce all'istituto San Francesco di Fondi il progetto "Scendiamo in campo!", iniziativa si propone di offrire agli studenti un'esperienza di alternanza scuola-lavoro attraverso lo stretto contatto con una realtà del proprio territorio, in linea con il percorso di studi che stanno affrontando. Secondo l'istituto, infatti, attraverso lo sport si favorisce l'inclusione sociale, il superamento di disagi e la riduzione delle disuguaglianze, a favore del raggiungimento e del mantenimento dello stato di salute. Valori, questi, condivisi dall'Asd Futsal Basic Academy, e che ogni giorno cerca di trasmettere a tutti i propri bambini e ragazzi.

Il progetto "Scendiamo in campo" consisterà in due fasi: una di formazione iniziale, a conclusione della quale gli "aspiranti tecnici" saranno in possesso delle nozioni di base per il riconoscimento del profilo psicomotorio del bambino, al fine di programmare gli interventi e mettere a fuoco gli obiettivi da raggiungere. La seconda fase, invece, consisterà nel vero e proprio lavoro sul campo.

Le finalità di questa collaborazione tra la Futsal Basic Academy e l'Istituto "San Francesco" mirano ben oltre il semplice svolgimento dell'attività di scuola-lavoro: ciò che entrambe le parti auspicano, è suscitare nei ragazzi la passione per il lavoro svolto, mettere in moto un meccanismo che li porti a specializzarsi e a formarsi professionalmente per far sì che la strada intrapresa diventi un futuro concreto sul quale costruire il proprio percorso di vita. È questa la vera essenza delle attività di scuola-lavoro, ed è quanto si cercherà in tutti i modi di portare avanti "scendendo in campo"!