Si chiama zona gialla "rafforzata", e prenderà il via dal 26 aprile. In questa fase, potranno riaprire i ristoranti, all'aperto e anche a cena, così come saranno consentite - sempre all'aperto - attività sportive e spettacoli.

Un'indicazione che, come riportato dal Corriere.it, il Governo Draghi ha dato alle sole regioni con un basso livello di contagio e quindi i numeri da fascia gialla.