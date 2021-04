Una delegazione del Comitato Civico "NO alla discarica di B.go S. Michele" ha incontrato il Presidente della Provincia di Latina Dott. Carlo Medici ed il suo Capo di Gabinetto Dott. Enrico Tiero negli uffici di Via Costa a Latina. Il Comitato che ha formulato una serie di domande inerenti il sito di Via Migliara 45, ha avuto, nelle parole del Presidente Medici e del suo Capo di Gabinetto, la rassicurazione che il Commissario Ad Acta della Regione Lazio, non possa decidere sul territorio Pontino e che tramite la Conferenza dei Sindaci della Provincia di Latina, promossa proprio dal Presidente Medici, si debba individuare nelle ex cave il probabile sito di conferimento rifiuti della Provincia di Latina.

Il Dott. Medici, riconoscendo nei Tecnici nominati dal Sindaco di Latina l'operato ottimale svolto sul terreno della Migliara 45 che ha escluso il sito in questione per non avere le caratteristiche per l'esecuzione del progetto di discarica. «Il Presidente Medici ha auspicato che tramite la Conferenza dei Sindaci Pontini si possa arrivare ad una conclusione del gravoso problema dei rifiuti in Provincia e ci ha assicurato che tutta la documentazione e lo studio dei Tecnici nominati dal Sindaco di Latina, sono stati inviati alla Regione Lazio ed al Commissario Ad Acta del Ministero dell'Ambiente. Ora speriamo che le scelte tengano in considerazione le volontà del territorio». commenta Fabiano Macale, presidente del comitato No alla discarica.