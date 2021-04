Ormai è ufficiale, il Comune di Latina ha siglato il contratto con cui cede in uso tre spazi pubblici alla società "Seaside Music Young impresa sociale srl" nell'ambito del progetto "Itinerario Giovani - Latinadamare" destinato agli under 35. Una società fondata da un gruppo di giovani che ha superato il bando comunale, composto da Aurora Ianiri, socio di maggioranza e amministratore, Fabio D'Antonio e Federico Ianiri soci di minoranza. Si tratta di un'impresa senza scopo di lucro, che nasce per dare ai giovani di Latina nuove opportunità che sinora non si trovavano sul territorio comunale. E per questo il contributo di 320.000 euro, è finalizzato esclusivamente alle tre attività presentate nel progetto che dovranno essere avviate. Ossia l'apertura del chiosco per la stagione estiva, della cui gestione si occuperà Aurora Ianiri; l'apertura di un centro polifunzionale che dovrà programmare varie attività culturali dedicate ai giovani, nella ex sede della cooperativa il Gabbiano, a cura di Fabio D'antonio; l'apertura di una sala di incisione a Borgo Sabotino della cui gestione si occuperà Federico Ianiri. Per queste ultime due attività l'apertura è prevista per l'autunno. Le risorse verranno erogate solo previa puntuale rendicontazione di tutte le spese, verificata e monitorata dal Comune. I soci non hanno neanche la possibilità di dividersi gli utili, e hanno presentato il progetto al solo scopo di garantire ai giovani nuove possibilità culturali e artistiche finalizzate anche a far emergere nuovi talenti.