Una petizione online per sostenere la battaglia dei dirigenti degli istituti superiori di Aprilia e chiedere a Regione, Provincia e Comune di Aprilia di accelerare l'iter per la realizzazione del terzo polo superiore.

A lanciare l'iniziativa sul sito Change.org, Gianluca Fanucci in qualità di rappresentante del consiglio d'istituto della scuola media Gramsci. Pubblicata da poche ore, nel pomeriggio di ieri la petizione contava oltre 500 sostenitori dopo tre ore. «Realizzare un terzo polo scolastico superiore ad Aprilia – si legge nel testo della raccolta firme - ormai è diventata una necessità. I nostri istituti superiori sono al collasso, con il Meucci costretto a rifiutare le iscrizioni per le tante richieste e le proiezioni statistiche confermano un trend in aumento degli studenti per i prossimi anni. Diversificare gli indirizzi di studio darà modo alla popolazione studentesca di incrementare le possibilità lavorative future e alleggerire gli attuali istituti costretti a classi pollaio. Aprilia ha bisogno del tuo aiuto per dar voce a questa iniziativa».

Un tema importante, che a quanto pare vede cittadini e istituzioni dalla stessa parte per portare una nuova scuola ad una città che cresce vorticosamente e assiste alla crescita esponenziale della popolazione studentesca.

Questo il link della petizione on line: http://chng.it/L2Sx5Gb5