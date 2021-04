Nella sede della Fipe-Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi a Roma, alla presenza del Direttore Nazionale Roberto Calugi, e del Direttore Regionale di Confcommercio Lazio e Lazio Sud Salvatore Di Cecca, il Presidente di Confcommercio Lazio e componente la Giunta Nazionale Giovanni Acampora ha conferito alla Presidente Nazionale del Gruppo Donne Imprenditrici di Fipe Valentina Picca Bianchi l'incarico di Commissario della Fipe Confcommercio Lazio Sud, cui spetterà il compito di traghettare e sviluppare la federazione territoriale di Latina e Frosinone, in questa complicatissima fase in cui versano tutte le imprese del settore dei pubblici esercizi.

Il Presidente nazionale della Fipe e Vice-Presidente Vicario Confcommercio Lino Enrico Stoppani: "al nuovo commissario i migliori auguri di buon lavoro, al fine di valorizzare le tante eccellenze del territorio del Lazio meridionale e nella certezza che saprà mettere a frutto i valori e le competenze già dimostrate all'interno del Consiglio Direttivo Nazionale".

"Oggi più che mai occorre un cambio di passo anche nella rappresentanza datoriale" afferma Acampora. "Due cose ci ha insegnato il terribile momento che stiamo attraversando; la prima è che bisogna investire ed osare e che nei momenti più difficili si deve reagire, la seconda che bisogna coinvolgere sempre più chi ha pagato il prezzo più alto: i giovani e le donne". Da qui la scelta di puntare su Valentina Picca Bianchi, una donna capace e valida, una imprenditrice della nostra provincia che ha dimostrato il suo valore arrivando a ricoprire il vertice nazionale del Gruppo Donne della Federazione nazionale dei pubblici esercizi. Sono certo che saprà coinvolgere Associati e nuove imprese in un percorso di crescita virtuoso e partecipato"

Accoglie con soddisfazione la notizia Roberto Calugi Direttore Generale di Fipe. "Il territorio del sud della nostra regione esprime una serie di eccellenze enogastronomiche che sono parte integrante della storia e della cultura del nostro territorio. Rilanciare la Fipe significa puntare sugli interpreti migliori di questi valori per sviluppare un territorio troppo spesso non conosciuto come merita".

"Sono lieta e profondamente onorata di ricevere questo incarico e di poter rappresentare un territorio meraviglioso come il Lazio Sud, testimone di grande bellezza e ricchezza culturale, paesaggistica ed enogastronomica ahimé purtroppo non sempre valorizzato come avrebbe meritato", queste le prime parole del neo-Commissario di Fipe Lazio Sud Valentina Picca Bianchi.

"Sarà importante affrontare il futuro con un rinnovato coraggio e determinazione, riuscendo ad incidere sull'offerta dei pubblici esercizi per intercettare, nel rispetto della tradizione, nuovi stili di vita e consumi.

Dopo un periodo disastroso come quello segnato dalla pandemia covid19, andrà restituita dignità alle imprese, alle donne e agli uomini impegnati nel settore, che dedicano la loro vita con grande passione e sensibilità alla soddisfazione ed al sorriso degli altri".