La visita dell'attore non è passata di certo inosservata sui social network, dove sono state pubblicate alcune foto dell'incontro che hanno suscitato la curiosità e l'apprezzamento da parte degli utenti.

Massimo Boldi ha soggiornato presso l'hotel "Maga Circe", a San Felice Circeo, e non sono mancate delle parole di elogio e di apprezzamento anche verso il famoso e suggestivo promontorio, il cui profilo unico nel corso dei decenni ha fatto innamorare di sé numerosi personaggi dello spettacolo e non solo, che hanno scelto il litorale pontino quale loro seconda casa.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli