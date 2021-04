Quella voluta dalla Prefettura di Latina, per "mantenere alto il significato storico e valoriale della ricorrenza", è stata una manifestazione celebrativa dai toni sobri, nel pieno rispetto delle restrizioni per la prevenzione dei contagi da coronavirus.

Si è svolta questa mattina la tradizionale cerimonia del 25 Aprile in ricordo dei Caduti per la Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Al Parco Falcone e Borsellino è stata deposta ai piedi del monumento ai Caduti che si trova al centro del parco.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli