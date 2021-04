I cittadini della zona La Gogna organizzano una protesta per dire no alla discarica nell'area di via Savuto. I rappresentanti del consorzio La Gogna e del comitato da Borgata a quartiere hanno indetto per il 2 maggio alle ore 10.30 una manifestazione cittadina per contrastare il progetto della Paguro, sulla quale sarà chiamata ad esprimersi la conferenza dei servizi indetta in Regione, una manifestazione aperta anche alle associazioni e ai comitati del territorio di Aprilia. Il sit-in si svolgerà a partire dalle ore 10.30 in piazza Benedetto Lanza, nell'area verde dietro la chiesa di zona. "La nostra città ha già dato tanto in termini di strutture per il trattamento di rifiuti e industrie impattanti, inoltre Aprilia ha raggiunto il 75% di raccolta differenziata - spiegano il presidente del consorzio Silvano De Paolis e il presidente del comitato da Borgata a quartiere, Anselmo Rcci - e non può permettersi il deposito di altri rifiuti provenienti da altri territori". Alla manifestazione hanno già aderito, come spiegato il comitato di quartiere sui social, il Comitato Campo di Carne, il Coordinamento dei Comitati di Aprilia, il Consorzio Casello 45, l'associazione Tuteliamo Aprilia e l'azienda Apistica Ape d'oro.