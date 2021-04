Un altro figlio di Sezze verso la beatificazione: così, dopo San Carlo, canonizzato nel 1959, si aggiunge al gruppo dei "venerabili" setini (cui manca, cioè, solo il riconoscimento di un miracolo per ottenere il titolo di "beato") il cardinale Pietro Marcellino Corradini (1658-1743): ieri, 24 aprile, Papa Francesco ha riconosciuto che Corradini nella sua vita di fedele e di pastore (fu, tra le altre cose, vescovo di Frascati e fondatore del Conservatorio "Corradini" di Sezze e delle Suore Collegine della S.Famiglia) ha vissuto il vangelo con assoluta coerenza e può essere proposto come modello e guida a tutti i fedeli.

La decisione del Papa giunge al termine di un lungo ed accurato studio sulla vita e sulle virtù del cardinale di Sezze, iniziato ufficialmente nel 1999 e concluso in questi giorni con l'approvazione di una commissione a ciò preposta, che nel linguaggio ufficiale si chiama sessione ordinaria dei cardinali e dei vescovi che compongono la Congregazione delle cause dei Santi. Saputa la notizia, il Consiglio di amministrazione del Conservatorio "Corradini" si unisce alla gioia della città di Sezze e delle Suore Collegine della S.Famiglia, che a Sezze sono state fondate nel 1717 e che nel 2019 sono tornate nella loro casa madre, a riprendere e continuare l'opera educativa e di evangelizzazione iniziata tanti secoli fa dal loro fondatore. Nato a Sezze da Torquato Corradini e da Porzia Ciammarucone, Pietro Marcellino si laureò in utroque iure (diritto civile e diritto canonico) a Roma ed entrò al servizio del cardinale Benedetto Pamphilj, alto funzionario della Curia Romana.

«La Diocesi pontina, che ha dato i natali al cardinale Pietro Marcellino Corradini (Sezze, 1658 – Roma, 1743) - ha dichiarato il vescovo Mariano Crociata, in una nota ufficiale - si rallegra e si unisce alla gioia delle Suore Collegine della Sacra Famiglia, istituto religioso da lui fondato che ha promosso la causa di beatificazione, per il riconoscimento delle sue virtù eroiche stabilito oggi per decreto della Congregazione per le Cause dei santi, su autorizzazione di papa Francesco. Da questo momento il cardinale Corradini ha il titolo di Venerabile e può essere proposto come modello e guida a tutti i fedeli».