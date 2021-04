Si è svolta oggi, presso la sede della Camera di Commercio, la riunione del Consiglio d'indirizzo della Fondazione Bio Campus durante la quale è stato eletto Presidente, il Direttore di Coldiretti Latina e Frosinone nonché consigliere camerale, Carlo Picchi, dopo le dimissioni del dottor Pierpaolo Pontecorvo che ha rivestito tale incarico negli ultimi.

Erano presenti alla riunione l'uscente Presidente, il Dirigente dell'istituto San Benedetto Aldo Di Trocchio, l'Amministratore unico di Latina Formazione Lavoro Gianluca Cecchet, il Direttore del PalmerAndrea Compagnucci e il rappresentante della Camera di Commercio Frosinone Latina Carlo Picchi.

La Fondazione Bio Campus costituita nel 2010, anche per volontà della Camera di Commercio di Latina, seguendo il modello italiano di gestione pubblico-privata di iniziative no-profit, ha come mission quella di esaltare la vocazione agricola del territorio pontino, grazie alla creazione di un Istituto Tecnico Superiore nell'area "Nuove Tecnologie per il Made in Italy" del settore agroalimentare, formando professionisti dotati di competenze tecniche per le imprese della filiera agraria.

"Esprimo a nome mio personale e di tutto il Consiglio camerale – ha sottolineato il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina Giovanni Acampora - le nostre congratulazioni per il nuovo incarico quale Presidente della Fondazione Bio Campus a Carlo Picchi, che saprà dimostrare la sua competenza e professionalità, soprattutto in questo momento in cui si ha bisogno di un lavoro di sintesi e di sinergie per la valorizzazione sia del territorio che delle professionalità che esso può esprimere. Ringrazio, inoltre, Pierpaolo Pontecorvo per gli anni di proficua collaborazione svolta con grande equilibrio e competenza con l'Ente camerale"

La Giunta esecutiva ha eletto, su proposta della Camera di Commercio Frosinone Latina, Bruno D'Aniello quale suon componente.