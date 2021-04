La città di Aprilia e il mondo calcistico cittadino dice addio a Pino Belvisi, il supertifoso dell'Aprilia Calcio più conosciuto come "Pino cartellino" o "Pino lo squalo". A darne notizia è stato il fratello questo pomeriggio con un post su facebook.

"Questo pomeriggio a causa di un'improvviso malore il mio caro fratellone Pino ha lasciato il suo corpo, sarai sempre nel mio cuore e nel cuore di tutti quelli che ti hanno conosciuto a amato". Pino era conosciutissimo e molto amato in città, immancabile allo stadio Quinto Ricci per seguire l'Aprilia Calcio era solito portare con sé due cartelliini da arbitro con i quali ammoniva (o espelleva) tifosi e appassionati in caso di intemperanze verbali, una vera istituzione del mondo sportivo apriliano oggi un po' più povera.

Anche il presidente del Consiglio comunale di Aprilia, Pasquale De Maio, ha voluto ricordare Pino facendo le condoglianze alla famigla."Era l'amico di tutti, ma veramente di tutti, voglio ricordarlo così - ha scritto in un post - sempre allegro e gioioso".