Le scommesse fanno parte della cultura di tante nazioni e l'Italia è assolutamente una di queste. I primi fenomeni legati al betting si sono manifestati in Inghilterra, dove anche il sistema giuridico è stato più ricettivo verso questo settore che lì si è sviluppato in maniera definitiva. Da all'epoca le scommesse si sono rinnovate, impreziosite, e nell'epoca digitale sono quasi definitivamente passate online, crescendo del 10% ogni anno. Tante le curiosità legate a questo mondo soprattutto nel Regno Unito, ma l'Italia abbraccia la tendenza, ne scopriamo alcune in questo approfondimento.



Scommettere su chi sarà il prossimo Papa? ora si può

Il mondo delle scommesse online è uno dei fenomeni maggiormente diffusi a livello globale, e questo anche e soprattutto grazie alle innovazioni legate al digitale. Streaming, schermi touch screen e applicazioni hanno dato il via a un mondo di possibilità e offerte, e quindi un bonus, un credito sconto oppure ancora un codice promozionale ricarica sisal, completano l'appeal verso questo intrattenimento preferito da milioni di italiani (solo fra Milano e Napoli 2,5 milioni), che cresce e fattura in maniera importante. E gli sviluppatori software, i bookmaker e tutte le figure che lavorano in questo business hanno ben capito la predisposizione del pubblico e riescono a creare eventi e momenti di svago per tutti i gusti. Le scommesse difatti non interessano più soltanto gli appassionati di sport, bensì anche amanti di serie TV, di gossip e di avvenimenti storici. È ad esempio possibile scommettere su chi sarà il prossimo Papa, oppure su cosa farà Kim Jong-Un il leader supremo della Repubblica coreana.

Altre scommesse stravaganti: la borsa e la wife-carrying.

Fra i tipi di scommesse più stravaganti oltre ai precedentemente citati, c'è sicuramente la possibilità di scegliere una quota sulla specialità wife-carrying, letteralmente in italiano moglie-in-spalla. Ci troviamo in Irlanda e la gara fatta di un percorso di 253 metri che prevede che un uomo percorra questa distanza a ostacoli con una donna (non necessariamente sua moglie) in spalla, può essere tranquillamente oggetto di scommesse. Altrettanto bizzarra la possibilità di giocare sulle sorti dei componenti della famiglia reale britannica. A conferma di quanto la cultura delle scommesse sia radicata nel Regno Unito, una delle quote più basse, e quindi considerate più probabili dal pubblico inglese è che il principe Harry diventerà un autista di treni! La borsa è un altro settore dove l'adrenalina dei trader sale a mille, ma è anche un altro ambito su cui è possibile piazzare una scommessa online: la scelta dell'azione su cui scommettere è completamente gratuita, ma si possono vincere fino a 100$, oltre a poter comprare le azioni stesse che hanno fruttato la vincita.



Eventi bizzarri legati al betting, da X Factor a Ashley Revell di "Double or Nothing"

Abbiamo analizzato soltanto una parte delle scommesse più stravaganti presenti e possibili in tutto il mondo. In Italia è ad esempio possibile scommettere su chi sarà il prossimo vincitore di X Factor, aprendo il mondo del betting anche a persone poco interessate allo sport. Ma fra i fatti più strani legati al mondo delle scommesse c'è sicuramente la storia dell'inglese Ashley Revell. Non poteva che accadere nella terra della Regina l'episodio più bizzarro nel betting, e lega scommesse e serie TV. Nel 2004, infatti, il giocatore britannico di Londra Ashley Revell, partecipando al programma televisivo Double or Nothing, si recò a Las Vegas, e puntò tutto ciò che aveva su una sola giocata della roulette. Il "7 rosso", questo il numero che ha moltiplicato per due la giocata di oltre 130 mila dollari al Plaza Hotel & Casino di Las Vegas. Successivamente Ashley Revell ha aperto una piattaforma di gioco online per il gioco del poker, poi chiusa nel 2012. Ultima in ordine cronologico storia incredibile è quella del rampollo brasiliano Pedro Grendene Bartelle capace di vincere con i propri amici ben 3,5 milioni di dollari puntando 100 mila dollari raccolti fra di loro. "32" il numero fortunato degli ora milionari amici brasiliani.

Tante le curiosità e le scommesse stravaganti possibili nel mondo del betting. La tendenza iniziata è quella di avvicinare un pubblico sempre più eterogeneo a questo tipo di intrattenimento che sembra non aver arresti nella propria ascesa, grazie anche alle tante innovazioni portatili e smart.