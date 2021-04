Una biblioteca diffusa, gratuita, dedicata a tutti. Un modo semplice con cui contribuire a diffondere l'amore e la passione per la lettura anche nei più piccoli e soprattutto per far girare i libri, farli uscire da biblioteche o scaffali in cui spesso giacciono dimenticati.

«Anche a Norma abbiamo la nostra casetta del libro». Il sindaco del borgo lepino, Gianfranco Tessitori e l'assessore e vice sindaco Elisa Ricci che ha le deleghe a Politiche della cultura, Istruzione, Politiche dell'associazionismo culturale e Pari opportunità, hanno voluto sottolineare la bontà di questa iniziativa. Si chiama "Lascia un libro, prendi un libro", nasce sull'idea del bookcrossing diffusosi in tutto il mondo, ma viene "adattata alla realtà "di paese". Una rete nazionale per il recupero e la condivisione gratuita dei libri che coinvolge piccoli negozi, ma anche spazi comuni. «Un'iniziativa semplice - spiega la Ricci - per far sì che si riscopra la bellezza e l'importanza della lettura, magari immersi nel verde del nostro parco. La nostra casetta - aggiunge - ha un valore aggiunto: è stata costruita interamente dal nostro Sindaco, a cui dico grazie».

Il vice sindaco chiude il post con una citazione da Pier Paolo Pasolini: «Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù: e piano piano ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi dentro di te quell'esperienza speciale che è la cultura».