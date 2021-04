La Provincia di Latina ha presentato ieri le proprie richieste al Ministero per l'istruzione e la ricerca scolastica relative al fondo da un miliardo per interventi sugli istituti scolastici. I progetti rappresentano il risultato di un attento lavoro di ricognizione sulle strutture dell'intero territorio da parte degli uffici del settore Bilancio e edilizia scolastica guidato da Francesco Carissimo che identificato interventi per complessivi 12.597.248,57 euro così suddivisi:

Istituto ‘Manzoni' di Latina – 3.150mila euro per ristrutturazione edilizia e ampliamento

Liceo scientifico ‘Grassi' di Latina – 1.537.345 euro per efficientamento energetico

Istituto ‘Filangieri' di Formia – 515.7531 euro per adeguamento normativo

Istituto ‘Einaudi' di Latina – 134.425 euro per efficientamento energetico

Istituto ‘Einaudi-Mattei' di Latina – 400mila euro per Adeguamento normativo

Istituto ‘Vittorio Veneto-Salvemini' di Latina – 1.050mila euro per manutenzione straordinaria

Sede staccata Campus licei ‘Ramadù' di Cisterna – 980mila euro per efficientamento energetico

Istituto ‘Fermi' di Formia – 243.325mila euro per lavori di manutenzione straordinaria

Istituto ‘Einaudi' di Latina – 66.339 euro per adeguamento sistema antincendio

Istituto ‘Marconi' di Latina – 500mila euro per adeguamento normativo

Istituto ‘Vittorio Veneto' di Latina – 1.175mila euro per efficientamento energetico

Istituto ‘Tallini' di Formia – 186.945 euro per manutenzione straordinaria

Istituto ‘Alberti' di Minturno – 168.639 euro per manutenzione straordinaria

Istituto omnicomprensivo ‘Giulio Cesare' di Sabaudia – 1.233.243 euro per ristrutturazione edilizia con ampliamento + 720mila euro per manutenzione straordinaria

Istituto ‘Cicerone' di Formia – 185.996 euro per adeguamento normativo

Istituto per l'agricoltura ‘San Benedetto' di Latina – 350.237mila euro per efficientamento energetico

"Grazie a questi finanziamenti messi a disposizione dal Ministero – commenta il presidente Carlo Medici – saremo in grado di effettuare importanti interventi di manutenzione straordinaria e ammodernamento degli edifici scolastici dell'intero territorio provinciale rendendoli più fruibili e sicuri".