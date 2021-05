L'invito di Coletta arriva via Twitter al cantante che ieri è stato protagonista di una infuocata polemica coi vertici Rai e con la Lega, il tutto dal palco del Concertone del Primo Maggio e poi sui social. Il sindaco di Latina, dal suo profilo, ha scritto: "Caro @Fedez , solidarietà per quello che è successo. Ti lancio una proposta: organizziamo insieme a Latina un concerto a sostegno del #DDLZan. Ti aspettiamo!".

Il sindaco di Latina Damiano Coletta ha invitato il cantante Fedez a tenere un evento a Latina per parlare del Ddl Zan, il disegno di legge che ha l'obiettivo di contrastare le discriminazioni basate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità.

