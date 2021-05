Ufficialmente inaugurato nel weekend presso Villa Silvana di Aprilia il centro vaccinale gestito in collaborazione con la ASL locale. Presso la struttura socio sanitaria d'eccellenza del territorio pontino sono state somministrate il primo maggio 240 prime dosi del vaccino Pfizer.

"Siamo entusiasti di aver finalmente inaugurato il punto vaccinale perché questa azione rientra nella nostra strategia di aprire sempre più Villa Silvana al territorio lavorando in stretta connessione con le istituzioni sanitarie locali", ha dichiarato Luca Grossi, Direttore Gestionale di Villa Silvana. "E' stata una giornata emozionante e di grande responsabilità e il lavoro che ci attende sarà importante, come testimonia il numero di prenotazioni già ricevute per l'intero mese di maggio".

Sono già piene, infatti, le agende del nuovo centro vaccinale a testimonianza della volontà della popolazione pontina di tornare presto alla normalità. Fino al prossimo 21 maggio verranno somministrate quotidianamente 240 prime dosi, mentre dal prossimo 22 maggio si procederà con le 240 seconde dosi, arrivando così a 480 dosi al giorno.