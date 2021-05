Il fortunato giocatore potrà scegliere la casa che desidera su tutto il territorio italiano e avrà 2 anni di tempo per trovarla.

La vincita è stata registrata ad Anzio, in provincia di Roma, presso il punto vendita Sisal Bar Meeting Point di Via delle Cinque Miglia, con una schedina Tastiera. La combinazione vincente è stata: 3 11 17 20 21. Dal lancio del gioco sono state già 159 le case assegnate.

Nell'estrazione VinciCasa di lunedì 3 maggio 2021 è stato realizzato un ‘5' da 500.000 euro che sarà così suddiviso: 200.000 euro subito e la restante parte verrà destinata per acquistare una casa su tutto il territorio italiano.

