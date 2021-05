Sei dipendenti effettivi ma con la volontà di ampliare il servizio. La Protezione civile di Latina ha questa dotazione. Lo afferma, nero su bianco, il vicesindaco di latina Maria Paola Briganti, rispondendo all'interrogazione del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini.

Da un anno a questa parte, essendo stati aboliti i question time, le interrogazioni dei consiglieri comunali ottengono risposta scritta da parte del Comune e queste risposte il più delle volte rimangono ignote ai cittadini. Il caso della Protezione civile è importante soprattutto in virtù delle modifiche regolamentari imposte dagli ordinamenti superiori ma soprattutto per la centralità del servizio in questi lunghi mesi di emergenza Covid. Ebbene nel capoluogo, attualmente, operano 8 organizzazioni di protezione civile, tutte coordinate dal servizio del Comune. Le associazioni sono: La Fedelissima, Associazione VVFF Volontari, Vigilanza Ambientale, Associazione Passo Genovese, Associazione nazionale Carabinieri, Associazione VVFF in congedo, Città di Latina e Protezione civile Pontina.

«Tutte queste associazioni - spiega l'assessore Briganti - sono state attivate nelle fase emergenziali e in particolare in quella attuale del Covid». I volontari della Protezione civile hanno effettuato servizi di assistenza ai cittadini, consegna di dispositivi di sicurezza, supporto per le strutture sanitarie presenti in città, organizzazione dei drive in per studenti e cittadini e molto altro ancora. L'assessore Briganti, infine, sottolinea che l'unità di Protezione civile del Comune di Latina ha assegnati 6 dipendenti di cui uno ha la funzione di coordinamento.

Il senatore Nicola Calandrini, nella sua interrogazione, sottolineava come sia «necessario che ci sia personale sufficiente ad operare in particolare in una città grande come Latina, pronto ad intervenire ad ogni chiamata, sia in situazioni emergenziali, sia in ausilio ad attività di monitoraggio del territorio o di assistenza alle persone. Tuttavia, l'ultimo piano di emergenza di Protezione Civile è datato 2018 quando dovrebbe essere aggiornato annualmente. Inoltre non si hanno notizie della composizione del "gruppo comunale", formato e impiegato per l'utilizzo di mezzi e attrezzature che pure sarebbero presenti nei magazzini». In passato, questo gruppo che oggi è formato da 6 dipendenti, era molto più folto. Oggi, evidentemente, il Comune si affida alle associazioni esterne per garantire il servizio.