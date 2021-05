Al giorno d'oggi esistono centinaia di differenti siti, piattaforme e applicazioni per scommettere e le possibilità offerte da bookmaker e operatori soprattutto nel digitale sono infinite. Le ultime frontiere nel mondo del betting virtuale abbracciano anche scommesse su eSport e su eventi televisivi e storici, cambiando radicalmente anche il tipo di giocatore, che non è soltanto più un appassionato di sport. Vediamo che tipi di scommettitori online esistono e in che categoria ci si può ritrovare, fra app scommesse, piattaforme e bonus promozionali.



Giocatore saltuario: per lo più in compagnia e/o in grandi occasioni

Ogni passione ha la propria interpretazione, e così anche il gioco e le scommesse. Fra le prime categorie che ci troviamo ad analizzare vi è quella dei giocatori saltuari: utenti assolutamente appassionati, ma che non destinano molto tempo allo studio e all'analisi delle scommesse. Questo tipo di giocatore ha la tendenza a intrattenersi con scommesse e giocate più per stare in compagnia di amici, studiando le quote dinanzi a un caffè, che per proprio divertimento singolo. Si tratta del tipico giocatore che scommette meno di una volta a settimana, e normalmente lo fa in occasione di grandi eventi, come partite di Champions League, finali di tornei di tennis o grandi manifestazioni sportive. Lo scopo di questo tipo di scommettitore è sicuramente tutt'altro che vincere la scommessa, bensì seguire l'evento sportivo in amicizia con un pizzico di interesse in più.



Giocatore "scientifico": l'analisi e i dati sono tutto

Opposto al giocatore saltuario c'è l'appassionato che potremmo per così dire "scientifico". Nell'approccio di questo tipo di scommettitore al gioco nulla è lasciato al caso, e lo studio delle quote e così di tutte le informazioni legate a eventi sportivi è pane quotidiano, che gli permette di diminuire al minimo il margine d'errore. Il giocatore scientifico è assolutamente a proprio agio fra termini inglesi e tipi di quote anche più stravaganti, sempre al passo coi tempi e sempre estremamente informato. Tale tipo di utente suole giocare almeno una volta a settimana se non di più: da solo e anche in compagnia, ogni evento sportivo è un'occasione per aggiungere un po' di adrenalina da scommessa. Il giocatore scientifico è riconoscibile semplicemente dando un'occhiata alle applicazioni scaricate sul proprio smartphone: una buona parte saranno dedicate a statistiche, quote e dati sugli eventi sportivi.

Scommettitori eSport: il nuovo che avanza

Questa categoria può tranquillamente racchiudere i giocatori saltuari e quelli scientifici, così come quelli under 35 o anche più anziani. Parliamo dei giocatori che si avvicinano sempre più alle scommesse sugli eSport, ultimo risultato dell'evoluzione del digitale al servizio del betting e dell'intrattenimento ludico. Il vantaggio di queste giocate è la rapidità con cui si può conoscere l'esito di un evento, e la possibilità di essere protagonisti in un nuovo settore delle scommesse, che fa da contraltare a quelle sugli sport fisici. Ormai è facile trovare quote sugli eSport su tutti i principali siti e piattaforme che offrono servizi di intrattenimento ludico. Lo scommettitore di eSport è identificabile anch'esso per la presenza di determinate applicazioni sullo smartphone, ma fra queste ci saranno sicuramente dei giochi virtuali e digitali, non per forza sportivi.

Che tipo di giocatore sei?

Questa è una domanda a cui è abbastanza complesso rispondere. A parte il giocatore scientifico o seriale, quindi vero e proprio appassionato di scommesse riconoscibile dalla moltitudine di strumenti e informazioni a sua disposizione, diciamo che la maggior parte degli scommettitori possono tranquillamente rivedersi nel giocatore saltuario con tendenza agli eSport. Non che sia importante etichettare il tipo di giocatore che si è o che si ha a fianco, ma è però importante conoscere le caratteristiche di ciascun utente. L'accoppiata giocatore saltuario-scommettitore scientifico porta molto spesso a formare un'ottima "squadra" per divertirsi nelle scommesse, dove l'uno mantiene in equilibrio l'altro, e dove il confronto è sicuramente costruttivo.

Il mondo del digitale offre opportunità di divertimento e intrattenimento senza limiti. Queste tre macro categorie appena citate relative ai tipi di scommettitori possono essere a loro volta sviscerate in diverse sottocategorie con specificità più forti. Avremo ad esempio il giocatore scientifico che non scommette mai su campionati o tornei stranieri, oppure ancora quello che non gioca mai e poi mai la propria squadra del cuore, anche se la quota dovesse essere allettante.