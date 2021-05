Il record di somministrazioni rappresenta un tangibile incremento dell'efficienza della campagna vaccinale della Asl di Latina, che grazie a interventi specifici resi possibili dall'impegno organizzativo, professionale e logistico del personale coinvolto, mira a ridurre l'impatto della pandemia nel territorio pontino, ed è la condizione migliore per rispondere adeguatamente alla necessità di velocizzare la campagna di immunizzazione.

Nella Asl di Latina prosegue a pieno ritmo la campagna vaccinale, sono state somministrate in un solo giorno 4267 dosi di vaccino, e superato il tetto di 150.000 residenti della provincia che hanno ricevuto almeno la prima dose.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli