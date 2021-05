Si terranno domani mattina a partire dalle 10 presso il convento di San Francesco i funerali del consigliere Angelo Sorcecchi venuto a mancare ieri all'età di 53 anni. Una scomparsa prematura che ha scosso la comunità.

"Sono ancora sconvolto e affranto per la prematura scomparsa di Angelo Sorcecchi - ha detto il presidente del consiglio Antonio Betti - un amico, una persona perbene, un Consigliere Comunale che si è sempre adoperato per la sua città con impegno e dedizione. È una grande perdita per l'intera comunità, perdiamo la spontaneità, la determinazione e il sorriso che sempre lo hanno contraddistinto nel suo impegno sociale e politico. Accompagnando Angelo nella preghiera, voglio esprimere, a nome dell'intero Consiglio Comunale le più sentite condoglianze e un abbraccio alla famiglia e ai suoi cari".