"Accetto volentieri questo riconoscimento a nome di tutto il Settore sociale del comune - ha detto l'assessore Barbaliscia - vorrei ricordare che io sono solo un tassello di una macchina che non si è mai fermata e che sono un testimone privilegiato degli sforzi, dell'impegno e della dedizione di tutti dalle assistenti e dagli assistenti sociali al personale amministrativo che non si sono fermati nemmeno un istante. A loro va riconosciuto tutto questo".

Questa mattina la presidente del Movimento Giustizia e Lealtà, Pina Ricci, ha voluto portare personalmente all'assessore ai servizi sociali del Comune di Aprilia, una targa con cui sottolineare l'impegno e i risultati conseguiti in ambito sociale in città.

Una targa con un messaggio di ringraziamento per quanto fatto soprattutto in questi ultimi 12 mesi di emergenza.

