Cerimonia in forma ridotta (la processione è stata annullata) per l'emergenza pandemia con la presenza delle sole autorità e rappresentanti della pubblica amministrazione oltre che del Governo con sua Eccellenza il Prefetto di Latina.

È iniziata in questi minuti presso il santuario di Cori la messa solenne officiata dal vescovo di Latina per celebrare la Madonna del Soccorso nella ricorrenza del 500esimo della sua apparizione.

