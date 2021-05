Successo per l'evento di fitness gratuito all'aperto organizzato ieri mattina per medici, infermieri e personale dell'ospedale Fiorini dal personal trainer Antonio Vallone. Un evento in "silent workout", con i partecipanti tutti muniti di cuffie wirless per seguire il ritmo dei movimenti.

Con Vallone, Yailin Yohanet Insua Socorro, Simona Corrado e Giada Collepardo. L'iniziativa ha voluto essere un gesto di gratitudine per il personale dell'ospedale. «Nessuno di loro si è tirato indietro dal soccorrere e assistere le persone nel momento del bisogno sostenendo fatica, stress e isolamento sociale oltre al rischio della propria salute e in alcuni casi della vita» spiegano gli organizzatori. Ecco allora arrivare lo sport in soccorso.

Lo dice Valentina Berti, infermiera e consigliere comunale, che ha contribuito a organizzare l'evento. «È stato una giornata strepitosa che ha unito il concetto di salute al concetto di sport e questo è il luogo giusto dove si può prevenire e non soltanto curare». Dello stesso avviso Simona Santori, altra organizzatrice. L'evento è stato sponsorizzato da diverse attività commerciali e media partner. Fragole Ferrante, Street Workout Italia, Jungle Team e la pagina facebook Sei di Terracina se.