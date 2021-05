Per l'ottavo anno consecutivo il Comune di Latina è Bandiera Blu. Il prestigioso riconoscimento che certifica la qualità di spiagge e acque di balneazione assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education) è stato assegnato questa mattina nel corso della Conferenza online per il conferimento delle Bandiere Blu 2021 alla quale hanno partecipato le Amministrazioni premiate.

Il Sindaco Damiano Coletta: «Ancora una volta Latina ha dimostrato di essere in grado di esprimere una Marina caratterizzata dalla limpidezza delle proprie acque e da servizi sempre più efficienti. La valorizzazione del litorale è sempre stato un obiettivo dell'Amministrazione e la continuità con cui siamo stati insigniti di questi riconoscimenti nel tempo testimonia la bontà del lavoro svolto. Quest'anno, poi, la Bandiera Blu è ancora più importante in vista di una stagione estiva che, con le dovute cautele e precauzioni, potrebbe dare il via alla ripresa economica del settore turistico sul nostro territorio che ha davvero tanto da offrire».

L'Assessore all'Ambiente Dario Bellini: «Ancora una volta abbiamo raggiunto questo prestigioso obiettivo ed è uno stimolo che ci spinge a continuare a lavorare intensamente nel rispetto delle peculiarità del territorio e nella qualità dei servizi offerti. La Bandiera Blu è il frutto di un lavoro di squadra che coinvolge in prima battuta il Servizio Ambiente del Comune, i cui funzionari e Dirigente devo ringraziare, ma nel quale ognuno di noi deve continuare a fare la propria parte perché siamo un unico sistema, dai gestori dei servizi pubblici come Abc e Acqualatina a ogni singolo cittadino, nel portare avanti le buone pratiche di rispetto dell'ambiente e della natura. Tutta la città deve sentirsi orgogliosa di questo conferimento».