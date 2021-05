"La Regione Lazio, tramite la Direzione Agenzia Regionale di Protezione Civile, ha approvato il piano degli investimenti 2021 per interventi di ripristino e messa in sicurezza del territorio, sia in termini di manutenzione straordinaria che di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, con i fondi stanziati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a seguito degli eccezionali eventi calamitosi del 2018. Nel piano 2021 al territorio della Provincia di Latina sono stati destinati oltre 5 milioni di per lavori di messa in sicurezza, pulizia, arginature, dragaggio di torrenti e aste fluviali, riprofilatura delle pendenze dei fossi, rifacimento e ripristino della rete viaria, sistemazione e consolidamento delle pareti franose". Lo comunica il consigliere regionale del Partito Democratico Salvatore La Penna.

"Un risultato importante - spiega La Penna - che è frutto di un lavoro di concertazione tra tutti i livelli istituzionali i quali hanno operato sinergicamente per raccogliere istanze e fornire indicazioni sui fabbisogni del territorio. Un ringraziamento particolare alla struttura guidata dal commissario delegato Carmelo Tulumello per il lavoro di coordinamento e gestione che sta portando avanti.

Tra gli interventi programmati si evidenziano;

2.150.000,00 milioni di €uro per lavori di arginature, dragaggio e messa in sicurezza, di cui

- 750.000 € per lavori di arginature sul fiume Amaseno, da Amaseno al ponte di Sonnino, interessando anche i comuni di Prossedi e Roccasecca dei Volsci

- 800.000 € per lavori di arginature sul Fiume Sisto, da Latina Scalo a Terracina.

- 600.000 € per interventi di dragaggio, pulizia e messa in sicurezza sul torrente Pontone, nei comuni di Itri, Formia e Gaeta

49.876,00 € per la riprofilatura e rifacimento del piano viario della strada provinciale sul lungomare pontino, sulla Norma – Cori e sulla migliara 47 in zona Bella Farnia.

550.000 € per lavori di rifacimento pavimentazione, consolidamento sede stradale sulla strada regionale SR 637 tra i comuni di Fondi e Lenola e sulla strada regionale Flacca tra Terracina e Fondi.

957.759,89 € per ripristino dei luoghi, messa in sicurezza, pulizia di pertinenze, muri franosi, coperture, reti stradali interni nei comuni di Sabaudia, San Felice, Gaeta, Campodimele, Sperlonga.

1.306.292,20 milione di euro sono destinati a lavori di manutenzione straordinaria agli impianti idrovori presenti sul nostro territorio e che svolgono una funzione fondamentale per il sollevamento e la gestione delle acque della pianura pontina.

30.000 € sono invece stati destinati al ripristino del rifugio montano Pornito di Formia".