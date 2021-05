Nel prossimo fine settimana, vale a dire sabato 15 e domenica 16 maggio, gli over 40 (i nati 1981) con ticket virtuale (su piattaforma dedicata che sarà comunicata nelle prossime ore dalla Regione), potranno accedere agli open day di Astrazeneca organizzati nella nostra provincia. Ora è ufficiale, ieri (dopo il via libera regionale) è arrivata l'attesa comunicazione da parte della Asl locale.

«Località degli hub, a Roma e nelle altre province, le modalità e gli orari di somministrazione saranno comunicati nei prossimi giorni», ha annunciato la Regione Lazio con una comunicazione ufficiale. E la Asl Latina non si farà trovare impreparata. Con una settimana di ritardo nella nostra provincia andrà in scena l'AstraZeneca day. Dove? Presso il teatro San Francesco di Latina (in via dei Cappuccini) e nel presidio di Formia in via Spaventola. Manca l'ufficialità dell'azienda territoriale, ma di dubbi non ce ne sono più. Si attende soltanto di conoscere gli orari (presumibilmente dalle 19 a mezzanotte) e le modalità della prenotazione.



Si tratterà di una vera e propria rivincita di AstraZeneca che passa dalla volontarietà: a mettersi in fila non ci saranno soltanto ultracinquantenni ma anche over 40 alla ricerca della normalità post-Covid. Gli open day sono la soluzione per accelerare con la campagna vaccinale. E ora non resta che spingerlo il piede sull'acceleratore.



Le somministrazioni del vaccino Astrazeneca saranno effettuate presso le sedi vaccinali di:

Latina

Presso il Teatro San Francesco in via dei Cappuccini, dalle ore 19:00 alle ore 24:00 del 15 e 16

Maggio 2021. Numero 300 dosi stimate al giorno;

Formia

Presso l'Amministrazione Provinciale in via Olivastro Spaventola, dalle ore 19:00 alle ore 24:00

del 15 e 16 Maggio 2021. Numero 200 dosi stimate al giorno;