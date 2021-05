''Da ieri sono iniziati i lavori di messa in sicurezza anche della Migliara 51, disastrata e abbandonata per anni, tra Sabaudia e Pontinia''. Lo annuncia il capogruppo della Lega in Regione Lazio Orlando Angelo Tripodi, riferendosi ad un emendamento accolto nella legge di stabilità 2021 e ad un ordine del giorno approvato nella legge sviluppo economico, investimenti e semplificazione del 2019.

''Abbiamo riacceso i riflettori e ridato dignità agli abitanti delle zone periferiche delle città della provincia di Latina - argomenta Tripodi - con un finanziamento specifico nella scorsa legge di stabilità per le Migliare 41, 48, 50, 51 e 54. In precedenza la Giunta regionale ha messo in campo le richieste inserite nell'ordine giorno per la manutenzione straordinaria dalla Migliara 41 alla 58, demandando i lavori all'Azienda strade Lazio (Astral).

Un impegno che ho preso durante la campagna elettorale alle regionali del 2018, incontrando decine e decine di piccoli e medi imprenditori non soltanto del mondo agricolo - aggiunge ancora Tripodi, sollecitato dai coordinamenti locali e dal consigliere di Sabaudia Lino Capriglione -. Anche perché le Migliare ospitano delle eccellenze del nostro territorio sia nell'agroalimentare sia nella motoagricola che nella nautica. Finalmente la manutenzione ordinaria e straordinaria sta diventando realtà dopo anni di appelli rimasti inascoltati'', conclude il capogruppo regionale della Lega.