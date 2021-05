Il sindaco di Aprilia Antonio Terra ha ricevuto qualche ora fa la prima dose del vaccino Pfizer-BioNTech presso il centro vaccinale di Villa Silvana. A darne informazione è stato proprio il primo cittadino.

"Di fronte alla cortesia - spiega - e alla dedizione del personale sanitario, così come all'efficienza della campagna vaccinale, guardo con un pizzico di orgoglio all'organizzazione messa in campo dal Sistema Sanitario della Regione Lazio.

Dopo aver atteso i tempi di osservazione previsti dalle procedure, ho avuto anche modo di incontrare l'Amministratore Unico e il Direttore Generale di Villa Silvana, rispettivamente Claudio Francisci e il dottor Luca Grossi, a cui ho fatto i miei complimenti per come la struttura sta gestendo le operazioni della campagna di vaccinazione della popolazione di Aprilia. Sono certo che, con questa organizzazione, in poche settimane potremo garantire protezione a gran parte della cittadinanza, per poter finalmente guardare con speranza e ottimismo ai prossimi mesi".