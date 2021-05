Rifiuti abbandonati, incuria e degrado alla stazione ferroviaria di Aprilia. La segnalazione arriva dal comitato di quartiere Vallelata-Poggio Valli che spiega come la rampa per disabili che conduce al binario 2 nel corso di questi mesi si sia ‘trasformata' in una sorta di bivacco. Sulla rampa infatti, a qualsiasi ora del giorno, è possibile vedere accatastati cartoni, rifiuti di ogni genere e altri materiali. «Questa situazione va avanti da circa un mese. Prima la rampa - spiega il presidente del comitato, Roberto Antonio Sicuro - era diventata un rifugio per un senzatetto, ora i clochard che stazionano sono tre ogni notte».

Per questo motivo il comitato di quartiere ha segnalato il problema al Comune di Aprilia e alle autorità competenti per chiedere una soluzione. «Mi sono attivato - continua Roberto Sicuro - perché questi senzatetto vanno certamente aiutati dalle istituzione, perciò ho segnalato la loro presenza al Comune nella speranza che possano intervenire loro. Al tempo stesso inoltre c'è anche un aspetto di decoro e di sicurezza da risolvere». Una situazione alla quale si aggiunge un problema che persiste da anni nella stazione ferroviaria di Aprilia: l'assenza di bagni nello scalo, o meglio l'impossibilità per i pendolari di accedervi visto che i bagni sono ormai chiusi da anni. Un'assenza di non poco conto che sta creando problemi igienico-sanitari nello snodo ferroviaria. «L'assenza dei bagni, come si può tranquillamente comprendere, porta alcune persone a organizzarsi in maniera diversa. Crediamo - spiega il presidente Sicuro - che si debba trovare al più presto una soluzione e mi auguro che il Comune o Rfi si attivino in tal senso».