"Un sold out straordinario, sono oltre 20mila le somministrazioni che faremo in 21 hub. E' un segnale molto forte anche da parte del mondo delle imprese, alla loro attiva partecipazione alla campagna vaccinale".

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli