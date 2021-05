"Una delle due gallerie del Tempio di Giove a Terracina rischia una lunga chiusura da parte di Anas per manutenzione. Il che manderebbe in tilt molto probabilmente il traffico locale''. Lo annuncia Francesco Zicchieri, vicecapogruppo della Lega alla Camera dei deputati, che aggiunge: ''Nei prossimi giorni incontrerò i vertici di Anas per approfondire la possibile chiusura del tratto stradale e per confrontarsi sulle soluzioni da mettere in campo al fine di evitare gravi problemi di mobilità alla città e al comprensorio, soprattutto alla luce dell'imminente stagione estiva che richiama migliaia di turisti non solo su Terracina ma sull'intera provincia di Latina''.

Secondo Zicchieri ''è opportuno che tutte le istituzioni si attivino per affrontare celermente la questione viste le pesanti ripercussioni che genererebbero tale limitazione pure ai comparti produttivi e all'indotto economico, comprese le eccellenze quali il Mercato ortofrutticolo di Fondi''.