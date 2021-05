I familiari, gli atleti della società di nuoto Rari Nantes, i colleghi, gli alunni e gli amici, come già lo scorso anno, la omaggeranno postando sulla bacheca Facebook a lei dedicata con l'hashtag #1MigliodiRicordixFEDE, fotografie, pensieri, dediche. Un prezioso patrimonio di ricordi , quello raccolto dallo scorso anno ad oggi sulla pagina social di Federica, che tutti coloro che l'hanno amata vogliono continuare ad arricchire e custodire nella memoria.

Un evento social per ricordare Federica Menotti, la giovane nuotatrice di Aprilia scomparsa prematuramente tre anni fa durante un allenamento in piscina.

