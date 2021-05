"E' necessario attivare ad ogni livello adeguate azioni concrete per un effettivo e urgente cambio di passo volto alla salvaguardia delle api e degli altri impollinatori, fondamentali per la tutela della biodiversità e per l'ecosistema. Occorre uscire dalla fase dei dibattiti e adottare iniziative realmente efficaci. La stessa strategia sulla biodiversità, presente nel Green Deal europeo, prevede tra gli obiettivi di "invertire la tendenza alla diminuzione degli impollinatori", ma finora non sono state attuate misure concrete". Lo afferma l'europarlamentare di FDI-ECR, Nicola Procaccini, componente della commissione agricoltura e responsabile nazionale del dipartimento Ambiente ed Energia di Fratelli d'Italia, in occasione della Giornata mondiale delle Api indetta dall'Onu nel 2017.

"Le api stanno scomparendo dal Pianeta, in particolare dall'Italia, e ciò comporta gravi conseguenze visto che dalle api dipende l'impollinazione del 70% delle specie vegetali e un terzo del cibo che mangiamo, specie frutta e verdura. L'esistenza delle api è minacciata da un eccessivo uso di pesticidi, sfruttamento dei suoli, mancanza di biodiversità nelle colture, cambiamenti climatici. Questa giornata mondiale deve servire ad aumentare la consapevolezza dell'importanza delle api e degli altri impollinatori. Le politiche agricole rappresentano uno dei capisaldi dell'UE e il mio lavoro in Commissione è finalizzato proprio a garantire misure di sostegno per le aziende agricole ma anche per la tutela della biodiversità. La difesa delle api comincia anche dai comportamenti quotidiani di ognuno, dall'attuazione di pratiche agricole sostenibili all'adozione di un alveare", conclude Procaccini.