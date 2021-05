La campagna vaccinale nel Lazio procede spedita e gli open day Astrazeneca si rinnovano: questo fine settimana toccherà agli over 35 (nati nel 1986) mentre il 29 e 30 maggio sarà la volta degli over 30. L'annuncio è arrivato oggi dalla Regione Lazio.

Da pochi minuti, attraverso la app Ufirst è prenotabile il vaccino Astrazeneca per l'open day del prossimo fine settimana. La Regione vista l'abbondanza di dosi Astrazeneca rimaste in magazzino ha aperto le iscrizione all'Open day che prenderà il via domani mattina. In provincia di Latina, negli hub destinati all'open day, non ci sono più dosi disponibili. Ma chi volesse comunque fare il vaccino negli hub romani o del resto della regione, in quanto ci sono ancora posti disponibili. Per prenotare: https://www.ufirst.com/it/organizations/746

Il 29 e 30 maggio, poi, toccherà invece ai 30enni. Da giovedì prossimo sull'app Ufirst compariranno gli slot per i ticket virtuali, che probabilmente non saranno inferiori ai 20mila.