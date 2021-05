"Sul rinascimento ancora approssimazione". La consigliera comunale Giovanna Miele non le manda a dire e accusa Coletta e Latina Bene Comune di non aver fatto quanto necessario per risolvere il problema dell'erosione.

«La questione del ripascimento è un tema fondamentale per la nostra Marina e per lo sviluppo del litorale in chiave economica e turistica. Fin dal 2016, dall'inizio consiliatura, ho sempre chiesto a questa maggioranza targata un intervento strutturale ed organico per cercare di risolvere il problema. Richiesta che finora è caduta nel vuoto perché questa amministrazione ha sempre preferito interventi spot, limitativi sia dal punto di vista dell'estensione territoriale del nostro litorale, sia dal punto di vista degli effetti.Sono di queste ore, dopo i toni trionfali esibiti via social nelle scorse settimane dagli esponenti di Lbc, le immagini del mare che torna a mangiarsi la spiaggia proprio laddove il comune aveva scelto di intervenire per il ripascimento morbido.

Un metodo che, come abbiamo più volte cercato di spiegare ad una maggioranza sorda ed ideologica, si è sempre dimostrato fallimentare con un inutile spreco di risorse pubbliche. Eppure Coletta e i suoi hanno sempre ignorato i nostri suggerimenti, così come hanno sempre ignorato i suggerimenti degli operatori della marina e quelli degli esperti. Il risultato ora è sotto gli occhi di tutti con una spiaggia che è nuovamente stata inghiottita dal mare proprio dove il comune ha scelto di intervenire in maniera parziale.

E' tempo che si affronti in maniera seria e strutturale la questione del ripascimento perché senza averla risolta una volta per tutte non possiamo iniziare a parlare di sviluppo della marina e di opportunità turistiche per la nostra città. E' evidente che però ad affrontare il problema non può essere Coletta ne la sua maggioranza che ancora una volta, come in altre innumerevoli occasioni, si sono dimostrati incapaci e insensibili rispetto ad uno dei temi fondamentali per il nostro territorio».