Un altro sold out. L'open day riservato prima agli over 40, poi allargato anche agli ultratrentacinquenni con l'obiettivo di riempire gli ultimi posti disponibili presenti in alcuni dei 30 hub del Lazio destinati all'iniziativa, ha fatto registrare ancora una volta il tutto esaurito nella nostra provincia.

Tra oggi e domani nei tre presidi AstraZeneca allestiti per la nuova iniziativa verranno somministrate complessivamente 1.600 dosi: 300 sabato ed altrettante domenica al teatro San Francesco di Latina, stesso discorso per il centro vaccinale di Formia in via Spaventola, 400 totali invece verranno somministrate al San Giovanni di Dio di Fondi. Si partirà alle 19 per chiudere a mezzanotte, con orario unificato nei tre presidi. E ieri l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato ha annunciato che il 29 e 30 maggio l'open day sarà aperto anche gli over 30.

Intanto, come noto, per garantire lo svolgimento degli esami di maturità in completa sicurezza, la Regione Lazio ha pianificato il programma di vaccinazione per tutti i maturandi. A partire dal 27 maggio potranno prenotare le due dosi Pfizer accendendo al sistema online di Salute Lazio: tutti i dirigenti scolastici delle secondarie di II grado, pubbliche, paritarie e private, sono stati informati. Le somministrazioni sono in programma l'1, 2 e 3 giugno.

Lunedì invece sarà il giorno dell'apertura delle prenotazioni per il vaccino Johnson & Johnson (disponibile anche sulle agende regionali) nella farmacie.

Martedì toccherà al personale Aire (italiani residenti all'estero), al personale navigante e a quello delle ambasciate. Dalla mezzanotte di mercoledì, infine, arriverà il turno della prenotazione per i nati dal 1974 al 1977 (47-44 anni).

Giugno, ultimo mese del secondo trimestre del piano vaccinale, sancirà la vera e propria accelerata alla campagna di vaccinazione che vede il Lazio tra le regioni che più hanno velocizzato il processo di immunizzazione.