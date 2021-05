L'ho fatto presso l'hub del Teatro San Francesco in via dei Cappuccini. Gentilezza ed efficienza del personale e un clima molto accogliente.

"Ho fatto questa mattina il vaccino AstraZeneca, come da programma essendo nato nel '60. Una grande opportunità che è anche un dovere civico.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli