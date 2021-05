Dopo i lunghi mesi di restrizioni e chiusure, per gli italiani è finalmente tornato il tempo di pensare a viaggiare. Con le belle giornate e l'estate alle porte, la voglia di spostarsi, esplorare e trascorrere del tempo nella natura è sempre maggiore. E allora, chi non vede l'ora di preparare lo zaino e partire può già cominciare a scegliere la sua attività preferita su Freedome. Con più di 1000 esperienze all'aria aperta suddivise per categoria, regione e mood d'esperienza, Freedome è il punto di riferimento per le attività outdoor in Italia e si prepara a cavalcare il trend dell'estate 2021, che privilegia il turismo di prossimità rispetto agli spostamenti ad ampio raggio.

Freedome è una piattaforma digitale completamente dedicata al mondo dell'outdoor, che seleziona, aggrega e rende facilmente fruibili le migliori esperienze all'aria aperta su tutto il territorio italiano. Voli in mongolfiera, lanci in parapendio, passeggiate a cavallo, discese di rafting e corsi di sopravvivenza sono solo alcune delle tante attività che è possibile prenotare comodamente dal proprio pc o smartphone. Per l'estate 2021 va configurandosi un nuovo modo di viaggiare, che tiene conto della necessità di rispettare le norme e mantenere ancora alta la guardia. "Le esperienze outdoor, in quanto attività all'aria aperta, svolte in piccoli gruppi e lontano dai grandi centri, sono la soluzione ideale per rispondere alla diffusa esigenza di svago e libertà, rispettando le normative e non andando troppo lontano da casa in un momento di incertezza in cui le persone prestano, giustamente, molta attenzione alla sicurezza", dichiara Manuel Siclari, co-fondatore di Freedome.

Secondo un recente studio di Airbnb, per il 60% degli italiani l'esigenza principale dell'estate 2021 resta la sicurezza e il rispetto del distanziamento. Da un sondaggio di Trip Advisor emerge che l'86% degli italiani organizzerà il prossimo viaggio entro i confini nazionali e 6 italiani su 10 sono maggiormente predisposti a viaggi a tema natura/outdoor rispetto al periodo pre-pandemia. Almeno per quest'anno, dunque, niente destinazioni esotiche o intercontinentali ma vacanze, weekend e gite fuori porta alla scoperta delle bellezze di casa nostra, approfittando dell'inesauribile patrimonio naturalistico italiano. Chi vuole approfittare di questa "estate italiana" per scoprire il territorio del basso Lazio e della provincia di Latina può farlo attraverso Freedome. Con pochi click si possono prenotare escursioni in barca a Sperlonga, voli in parapendio a Norma, lanci in zipline sui Monti Lepini, esperienze di guida sportiva al Sagittario e tanto altro.

Freedome può vantare una rete capillare sull'intero territorio italiano, collaborando con oltre 300 operatori specializzati in attività outdoor in tutte le regioni: guide alpine, piloti, skipper, guide equestri e istruttori di ogni genere. Un grande team di professionisti pronti a far vivere un'estate ricca di emozioni e storie da raccontare.